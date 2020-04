Nasce Ala, società di finanza agevolata del gruppo Nsa

Il gruppo Nsa, specializzato in mediazione creditizia per Pmi, annuncia la creazione di una società dedicata alle imprese che si candidano alle agevolazioni e ai contributi pubblici per investire nella crescita del proprio business. Il nuovo soggetto si chiama Ala, e fornirà consulenza per la finanza agevolata nei tre ambiti più importanti:

industria 4.0 (crediti d’imposta per ricerca & sviluppo e per i progetti diversamente normati); investimenti in macchinari (Legge Sabatini, contributo del 7% a preventivo sui macchinari); iperammortamenti (credito d’imposta del 40%).

“Il plus di Ala rispetto ai competitor è offrire una consulenza completa, senza i due obblighi tradizionali, classici di questo settore, del versamento anticipato e del vincolo di un contratto triennale", spiega l'ad del gruppo, Giovanni Salemi. "Ala viene compensata solo quando all’impresa viene riconosciuto il diritto al contributo. E se questo viene assegnato e l’imprenditore decide di non accedervi nulla sarà dovuto. Condividiamo, quindi, il rischio con i nostri nostri clienti, perché siamo imprenditori come lui”” ha aggiunto Giovanni Salemi.

“Con Ala ritorniamo un po’ tutti alle origini del nostro percorso. Abbiamo un’expertise di lunga data nella finanza agevolata che vogliamo mettere a disposizione di chi è già cliente del gruppo e dei nuovi clienti. La legge di bilancio contiene supporti preziosi per le Pmi che è preciso dovere dell’imprenditore sfruttare al massimo per il bene della sua azienda”, aggiunge Gaetano Stio, presidente di Nsa.