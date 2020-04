Paura da volatilità? Spectrum lancia le emissioni infragiornaliere

Spectrum, società di trading online e certificati, lanciata da Ig group qualche mese fa ma ormai capace di stare in piedi sulle proprie gambe, lancia oggi le sue emissioni infragiornaliere. Questa nuova funzionalità vuole dare agli emittenti attivi sulla piattaforma paneuropea della società guidata dal ceo Niky Maan (in foto) uno strumento in pù per reagire alle molte fluttuazioni del mercato di queste settimane.

Un esempio sono i certificates turbo, in cui il livello di barriera può essere infranto in qualsiasi momento della seduta; questi prodotti potranno essere sostituiti automaticamente da nuovi strumenti in pochissimi minuti. Spectrum è il primo mercato ad introdurre il servizio di emissione istantanea in dieci paesi europei contemporaneamente. In precedenza, se si escludono emissioni strettamente dedicate a Germania e Svizzera, gli investitori dovevano aspettare il giorno successivo prima di avere accesso a nuovi Certificates.

L’introduzione delle emissioni infragiornaliere può essere estesa a tutti i certificates scambiati su Spectrum Markets ed è disponibile a tutti gli emittenti e distributori connessi al mercato. In questo modo si consente di rispondere alle esigenze della clientela in pochi minuti.

“Durante periodi di forte volatilità, è particolarmente importante essere in grado di far convergere dinamicamente l’offerta verso la domanda”, commenta Maa. “Grazie alle emissioni infragiornaliere, nuovi certificates possono essere disponibili sul mercato nell’arco di pochi minuti per consentire agli investitori di attuare in ogni momento le proprie strategie, secondo il loro profilo di rischio. Stiamo rispondendo alle esigenze degli investitori di domani e lo stiamo facendo oggi”.