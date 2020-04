CheBanca, da inizio anno ingaggiati 18 consulenti finanziari

La rete dei consulenti finanziari di CheBanca! arriva a quota 410 professionisti con i nuovi diciotto ingressi registrati da inizio anno. La struttura del direttore centrale, Duccio Marconi (in foto), ha ingaggiato in Piemonte, a Torino, Enrico Carlo Vignetta (55 anni), proveniente da Banca Intermobiliare e Fabrizio Cerutti (45 anni) ex Fischer Investments. In Liguria, a Genova, arriva Veronica Penna (29 anni) ex Deutsche Bank.

Maurizio Mondin (58 anni), ex Allianz Bank, entra invece in Lombardia, a Milano. Mentrea a Bergamo è destinato Gregory Moschin (45 anni) ex Banca Mediolanum. Mentre a Brescia da Allianz Bank, Gianfranco Loda (63 anni). La rete del Veneto dà il benvenuto a Verona a Massimo Del Dotto (56 anni) da Fineco. Nuovi ingressi anche in Umbria. A Perugia da Credem, arrivano il group manager Mirco Grasselli (56 anni), Mauro Casciola (63 anni) e Vincenzo Peponi (47 anni).

Si segnalano nuovi professionisti anche nel Lazio: nella Capitale fanno il loro ingresso Cosimo Nave (55 anni) da Deutsche Bank e Pierluigi Colasanti (67 anni), quest’ultimo di provenienza Credem; mentre a Monterotondo (RM) fa il suo ingresso in CB! Aldo Propersi (61 anni), ex Fineco .

Nuovo ingresso anche in Abruzzo, a Pescara, con Antonio De Deo (59 anni), ex San Paolo Invest. In Sicilia a Palermo entrano Giovanni Marineo (53 anni) e Daniele Piacentino (30 anni) provenienti entrambi dalla Banca Popolare S.Angelo.

Nei primi mesi dell'anno CheBanca! ha ingaggiato anche due senior manager. Al nord, a Milano entra il group ,anager Emanuele Zarattini (52 anni) proveniente da Deutsche Bank e a Napoli si segnala l’ingresso del group manager, Vittorio Di Troia (63 anni), ex Azimut.