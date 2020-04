Covid-19, Fideuram aderisce alla raccolta fondi di Intesa Sanpaolo

Fideuram aderisce al progetto "Emergenza Coronavirus: vicini a chi ha più bisogno", l'iniziativa di raccolta fondi lanciata da Intesa Sanpaolo con la propria piattaforma di crowdfunding “For Funding”.

Le donazioni saranno messe direttamente a disposizione del commissario straordinario, Domenico Arcuri e della Protezione Civile secondo le priorità da loro indicate e si aggiungeranno al fondo dai 100 milioni donati da Intesa Sp. Le risorse raccolte verranno utilizzate per le stesse finalità e ambiti di intervento sui quali il gruppo bancario si è impegnata a contribuire: il rafforzamento strutturale permanente del servizio sanitario e degli enti attualmente chiamati a gestire l’emergenza.

Il primo obiettivo è quello di contribuire alla realizzazione di 2.500 nuovi posti letto per la terapia intensiva. L'importo residuo della raccolta potrà essere utilizzato per ogni intervento necessario al fine di gestire l'emergenza. La donazione può essere effettuata in modo anonimo o dichiarato, con la possibilità di commentare il progetto e promuoverlo presso la propria rete di contatti con un appello personalizzato, diventandone testimonial. Anche le aziende possono contribuire con una donazione o una sponsorizzazione.

“In questo delicato momento abbiamo voluto intervenire da subito a supporto dell’iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo"; commenta Tommaso Corcos, amministratore delgato di Fideuram. "Sono certo che la campagna di raccolta fondi potrà contare sul sostegno dei nostri dipendenti, dei nostri consulenti finanziari e dei nostri clienti, tutti insieme per contribuire a questa grande iniziativa.”