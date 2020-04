Massimo Giacomelli, 56 anni, è il nuovo responsabile della rete dei consulenti finanziari e wealth manager di IWBank, banca del gruppo Ubi specializzata nella gestione degli investimenti di individui e famiglie.

Giacomelli (in foto), che nella sua funzione riporterà al direttore generale Dario Di Muro, è un professionista molto conosciuto nel settore della consulenza finanziaria. In oltre 30 anni di esperienza, ha maturato comprovate capacità di gestione strategica nella realizzazione di progetti evoluti relativi allo sviluppo e al consolidamento di importanti realtà finanziarie.

La carriera di Giacomelli è iniziata nell’ambito della libera professione, per poi consolidarsi all’interno di diverse realtà bancarie di primo piano. Dopo brevi esperienze in Banco di Santo Spirito e Costituzione Sim, per oltre 20 anni il professionista ha svolto la sua attività presso il gruppo Monte Paschi di Siena, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità, fino a contribuire alla nascita e allo sviluppo di Widiba di cui ha assunto, per quattro anni, la carica di responsabile della rete dei cf. L’ultimo step prima dell’approdo in IWBank lo ha portato per quasi due anni nel gruppo Azimut, con la carica di executive manager e partner della divisione Azimut global advisory.

“Massimo è un consulente per i consulenti", dice Di Muro nella nota stampa. "Una figura adatta a valorizzare le competenze e la specializzazione dei nostri 700 professionisti. Nel corso della sua trentennale carriera, ha potuto ricoprire ruoli di crescente responsabilità, progressione che gli ha consentito di conoscere da vicino tutte le diverse esigenze dei professionisti della consulenza finanziaria”.