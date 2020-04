Portare i capitali privati direttamente nelle casse delle imprese. Si occuperà di questo Azimut Sostieni Italia, il nuovo veicolo di investimento che il gruppo Azimut lancia oggi per "supportare le attività imprenditoriali commerciali particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria attualmente in corso". La notizia, comunicata oggi, era stata anticipata la settimana scorsa dall'ad e dg della holding, Paolo Martini, durante l'intervista rilasciata a Sos Investire.

La nuova società, strumento dei progetti avviati con la sgr Azimut Libera Impresa, gestirà i capitali che verranno raccolti attraverso una campagna su MamaCrowd, piattaforma di equity crowdfunding di SiamoSoci di cui il gruppo Azimut è azionista. Il veicolo istituito da Azimut ha il duplice obiettivo di essere di supporto alla ripresa degli esercizi commerciali e di generare rendimento per gli investitori i quali, aderendo all’iniziativa, supportano al contempo il rilancio del paese.

La soglia di ingresso per gli investitori è di 1.500 euro e l’obiettivo di raccolta totale è pari a 8 milioni di euro, il massimo consentito dalla normativa per ogni singola campagna di crowdfunding. Il veicolo prevede in questo modo di supportare circa 70 esercizi commerciali, secondo le caratteristiche elencate, con un ticket medio di circa 100mila euro. Il veicolo opera secondo le seguenti fasi:

raccoglie il capitale degli investitori tramite MamaCrowd; seleziona gli esercizi meritevoli di accedere al veicolo; sottoscrive con gli esercizi selezionati accordi di partecipazione della durata massima di 4 anni; al termine dei contratti, può restituire agli investitori il capitale investito più una componente dei ricavi generata dagli esercizi durante i 4 anni.

Vengono incluse nel veicolo attività commerciali quali ristoranti, bar e società di catering che abbiano un track record e un merito creditizio di qualità. La selezione degli esercizi è gestita dal team corporate di Azimut che, per mitigare il più possibile l’assunzione di rischio di default, opera sfruttando informazioni elaborate da provider specializzati tra i quali Wiserfunding.

La piattaforma, fondata da Edward Altman, ha elaborato un algoritmo proprietario per la valutazione del merito creditizio delle Pmi - con cui il gruppo ha siglato l'anno scorso una partnership in esclusiva per l'Italia.

“In questo momento di emergenza, supportare le eccellenze del territorio è fondamentale", commenta Martini. "Azimut Sostieni Italia è un veicolo snello ed efficace in grado di raccogliere il capitale degli investitori nel minor tempo possibile per metterlo subito a disposizione degli esercizi commerciali tra i più colpiti economicamente dall’emergenza attuale. Una iniziativa per la quale Azimut non riceverà alcuna commissione se non quella una tantum che andrà a coprire i costi di costituzione del veicolo e della sua operatività”.