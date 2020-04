Ad aprile il 10% degli americani sarà disoccupato

"Il dato di oggi sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti è salito di ben 6,6 milioni nella settimana terminata il 28 marzo, portando così il numero di totale di richieste di sussistenza a 10 milioni nelle ultime due settimane di marzo". Il commento di David Riley, chief investment strategist di BlueBay Am.

Ciò significa che il tasso di disoccupazione di aprile – che emergerà nel report del mese di aprile e non in quello di marzo atteso per domani – sarà vicino al 10%. Se i disoccupati continuassero ad aumentare di 5 milioni ogni settimana per tutto il mese corrente, allora il tasso di disoccupazione raggiungerà il 20%, il livello più alto dal secondo dopoguerra.

I payroll di marzo verranno resi noti oggi. Il consenso prevede un calo di 100mila unità e un incremento relativamente contenuto del tasso di disoccupazione dal 3,5% al 3,8%. L’indagine mensile è stata però chiusa nella settimana terminata il 14 marzo, prima che il lockdown prendesse piede negli Stati Uniti e prima che aumentassero i licenziamenti nella seconda metà del mese.