Allfunds, due donne per la guida delle nuove divisioni

Allfunds inaugura due nuove divisioni nella struttura commerciale globale. Una necessità, spiega la piattaforma di soluzioni integrate su fondi, visto il "processo di espansione conosciuto nel 2019, grazie anche alle operazioni condotte con Credit Suisse, Fundinfo e Nordic Fund Market".

I nuovi rami sono interni ai due settori pensioni-assicurazioni e risparmio gestito, diretti dal deputy general manager e chief commercial officer, Gianluca Renzini. Le divisioni sono affidate a due manager di lungo corso della società.

Licia Megliani (da 12 anni country head per l’Italia) è la global head of pension & insurance division; Laura González (in Allfunds da quasi nove anni e attualmente regional manager Iberia & LatAm) diventa invece global head of wealth management division.

La nuova struttura organizzativa cè indirizzata verso l'industria wealth-tech, dove Allfunds già si posiziona come la piattaforma di distribuzione di fondi di terze parti più grande in Europa. L'attuale offerta conta quasi 87.500 fondi di oltre 1.650 case di gestione, e accordi con oltre 685 distributori (banche commerciali e private, assicurazioni, gestori di fondi, broker internazionali e società specializzate) di 51 Paesi.

Licia Megliani viene sostituita nel ruolo di country head per l’Italia da Stefano Catanzaro (il secondo in foto), fino a qualche giorno fa direttore generale per l’Italia di Bnp Paribas Securities Services, dove ha lavorato per oltre 20 anni, ricoprendo diverse mansioni tra cui il ruolo di responsabile asset & fund services e responsabile vendite e rapporti di gestione per investitori istituzionali.

Catanzaro - che continua a riportare al deputy general manager e cco, Gianluca Renzini - coordina un team di più di 60 persone e gestirà i rapporti istituzionali con la clientela, le authority, i provider e le società di asset e wealth management italiane in costante allineamento con la sede centrale di Madrid e con le due nuove divisioni commerciali.

Accanto al ruolo globale di head of wealth management, Laura González (in foto) continuerà a ricoprire anche la carica di regional manager Iberia & LatAm fino a quando non sarà nominato un successore, il cui reclutamento è previsto nel corso del 2020.

“Le nuove divisioni lavoreranno accanto ai country Head dei diversi Paesi per coniugare l’expertise a livello globale e le particolarità dei mercati locali", commenta Renzini. "Ci prepariamo a una nuova fase di consolidamento e di crescita, in un momento di grande trasformazione del settore in cui fintech, big data e digital transformation giocano un ruolo di primo piano”.