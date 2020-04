Anima Holding, il direttore generale Melzi d’Eril è il nuovo ad

Oggi il nuovo consiglio di amministrazione di Anima holding, si è riunito per la prima volta dall'insediamento del 31 marzo dopo il voto dell'assemblea dei soci. Il cda ha nominato il nuovo amminsitratore delegato, Alessandro Melzi d’Eril, attualmente direttore generale della società, insieme ai componenti di tre comitati interni.

Melzi d’Eril, 45 anni, opera nel gruppo Anima dal gennaio 2011, dopo essere stato dal 2004 al 2011 investment director del fondo di private equity italiano Clessidra. Proprio in Clessidra nel 2009 partecipò all’avvio, con l’acquisizione dell’allora Prima sgr dal gruppo Banca Monte Paschi di Siena, del progetto originario di Anima, cresciuta tramite una combinazione di acquisizioni e crescita organica per arrivare ad essere il principale gruppo indipendente di risparmio gestito in Italia.

In Anima Holding, Melzi d’Eril ha ricoperto il ruolo di cfo fino al 2017, anno in cui è stato nominato direttore generale. Il manager è stato nominato anche ad e dg della principale controllata operativa, Anima sgr, di cui è condirettore generale dal dicembre 2018.

Il cda ha proceduto anche alla nomina dei componenti di tre comitati, tutti amministratori indipendenti sottoposti che hanno superato lla verifica dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art.148, comma 3, del decreto legislativo 58/1998. In linea con le disposizioni del codice di autodisciplina, sono stati scelti per il comitato "controlli e rischi": Rita Laura D’Ecclesia (presidente), Livio Raimondi, Francesco Valsecchi. Per il comitato "nomine e remunerazione": Maria Patrizia Grieco (presidente), Livio Raimondi, Karen Sylvie Nahum. Mentre i membri del comitato "parti correlate" sono: Filomena Passeggio (presidente), Maria Patrizia Grieco, Paolo Braghieri.