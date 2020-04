Cattaneo nominato direttore generale di Bnp Paribas Italia

Andrea Cattaneo è stato nominato direttore generale della branch succedendo a Stefano Catanzaro a partire dal 1 aprile 2020. A decorrere dalla stessa data, Catanzaro assumerà la responsabilità, oltre all’Italia, del business di Bnp Paribas Securities Services in Svizzera, Spagna e Portogallo, rimanendo basato a Milano.

Cattaneo (in foto) ha iniziato la sua carriera in Bnp Paribas nel 2004 ricoprendo diversi ruoli all’interno del Gruppo. Recentemente nominato responsabile dello sviluppo commerciale per BNP Paribas Securities Services in Nord America e America latina con il ruolo di Head of Sales & Ralationship Management Americas, con sede A New York.

Precedentemente, Cattaneo è stato direttore generale della sede brasiliana di Bnp Paribas Securities Services, ruolo che ha ricoperto dal 2014. Membro del comitato esecutivo del Banco Bnp Paribas Brazil la sua missione principale è stata quella far crescere e sviluppare il franchising locale di Bnp Paribas Securities Services. In precedenza Andrea ha contribuito attivamente all'espansione e allo sviluppo del segmento Asset Management in Asia, America latina e Nord America, lavorando a nuove soluzioni a supporto di tutte le linee di business. Andrea era a capo della divisione Asset Management Solutions per la banca.