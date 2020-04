Manifatturiero Ue, Markit Pmi: a marzo il maggiore calo in 11 anni

Manifatturiero e terziario dell'eurozona ai loro minimi di sempre

Dopo i dati generali sulla produzione manifatturiera pubblicati lo scorso 24 marzo, Markit oggi torna a parlare degli effetti della pandemia di Covid-19 sull'ultimo mese di attività dell'economia europea con i risultati del suo Ihs Markit Pmi. L'indice, dedicato alla produzione composita, riporta indietro le lancette della produttività continentale di un decennio, segnando 29.7 punti (rispetto a 51.6 di febbraio): il maggiore crollo mensile mai registrato. L'indebolimento è relativo anche ai 31.4 della

Dopo i dati generali sulla produzione manifatturiera pubblicati lo scorso 24 marzo, Markit oggi torna a parlare degli effetti della pandemia di Covid-19 sull'ultimo mese di attività dell'economia europea con i risultati del suo Ihs Markit Pmi. L'indice, dedicato alla produzione composita, riporta indietro le lancette della produttività continentale di un decennio, segnando 29.7 punti (rispetto a 51.6 di febbraio): il maggiore crollo mensile mai registrato. L'indebolimento è relativo anche ai 31.4 punti registrati dallla stima flash di una settimana fa. I settori dell'eurozona monitorati dall'indagine sono il manifatturiero e il settore terziario focalizzandosi su Francia, Italia, Germania e Spagna.



Nell'ultimo mese l'entrata delle nuove commesse europee ha subìto la contrazione peggiore in quasi 22 anni di storia dell'indagine

Marzo è stato caratterizzato da forti cadute della produzione in tutta Europa, con il terziario che ha registrato il calo peggiore toccando il record minimo storico dell'attività. Il manifatturiero ha indicato la quattordicesima contrazione mensile consecutiva e quest'ultima è stata la peggiore da aprile 2009.

I dati di marzo hanno indicato cali considerevoli dell'attività nazionali e di vasta portata su tutta l'Europa economica. Le quattro economie monitorate dall'indagine hanno tutte registrato un crollo dell'attività, con Italia e Spagna che hanno riportato le contrazioni maggiori. Effetto inevitabile anche delle misure adottate dai governi per contenere la diffusione della pandemia polmonare, che hanno particolarmente pesato sulla domanda e sull'attività economica in forte calo a causa del deterioramento del flusso dei nuovi ordini.

L'indagine di marzo, ripresa da Adnkronos, mostra che "l'entrata delle nuove commesse ha subìto la contrazione peggiore in quasi 22 anni di storia dell'indagine", scrive Mrkit nella relazione sul suo indice Pmi. "L'ottimismo sulle previsioni future ha toccato i minimi in tutti i Paesi da quando l'indagine ha avuto inizio a luglio 2012. Le preoccupazioni sul Covid-19 e le varie misure adottate per contenerne la diffusione, sommate all'incertezza su quanto a lungo queste stesse continueranno ad essere adottate, ha pesato notevolmente sulla fiducia. A marzo, in tutte le nazioni l'ottimismo ha toccato valori minimi record".

Tale incertezza ha indotto le aziende a ridurre i livelli occupazionali. Secondo i dati raccolti a marzo, per la prima volta in cinque anni si sono registrate perdite di posti di lavoro. La Spagna presenta la riduzione peggiore. Il tasso di contrazione europeo mensile è il peggiore da giugno 2009 con tagli occupazionali effettuati in tutte le nazioni monitorate. Nonostante i considerevoli tagli effettuati sugli organici aziendali e sull'attività, il livello complessivo di lavoro inevaso registrato dalle aziende dell'eurozona è diminuito. Gli ordini in giacenza, che forniscono un'indicazione delle pressioni sulla capacità aziendale, hanno indicato la maggiore riduzione in 11 anni.

Sul fronte dei prezzi, la contrazione degli energetici e dei costi del personale hanno diminuito in modo modesto le spese operative complessive per la prima volta in quattro anni. I prezzi medi di vendita hanno registrato il maggiore taglio in più di dieci anni.