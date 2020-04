Tosato è il nuovo non-executive director di M&G

M&G ha nominato Massimo Tosato a non-executive director. Tosato entra a far parte del consiglio di amministrazione della società di investimenti con effetto immediato e diventa membro del remuneration committee della società. Il manager, inoltre, ricoprirà la carica di chair di M&G Group limited, la società di gestione del risparmio controllata da M&G.

Massimo Tosato (in foto) vanta oltre 30 anni di esperienza nei servizi finanziari a livello internazionale, è membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare e in passato ha ricoperto il ruolo di Executive Vice Chairman per Schroders.