Vaccino anti-Covid, la corsa contro il tempo dei ricercatori

"Mentre il coronavirus sconvolge il mondo intero, i ricercatori cercano con il massimo impegno una cura e nuove opzioni più efficaci per il trattamento". L'analisi di Stephen H Dover, head of equities e Evan McCulloch, portfolio manager e director of equity research di Franklin Equity Group.

La comunità medica e scientifica e le società biotecnologiche, farmaceutiche e della sanità di tutto il mondo si stanno impegnando fianco a fianco in uno sforzo comune mai visto prima per reagire allo spostamento sismico delle nostre società ed economie e trovare nuovi modi di partecipazione alla vita e al commercio in risposta alla diffusione del virus COVID-19.

Siamo investitori globali e pertanto ci concentriamo su una ricerca sul campo e basata sui dati relativi al Covid-19 oltre che alla possibile prevenzione, i trattamenti e i vaccini.

Il virus responsabile del Covid-19, il Sars-CoV2, indicato anche come “coronavirus,” è stato identificato, il suo codice genetico è stato sequenziato e ora è open-source per essere utilizzato dagli scienziati. Praticamente tutti i dati e la ricerca sul coronavirus sono pubblici e disponibili su piattaforme aperte, consentendo la condivisione delle conoscenze in merito a prevenzione, trattamenti e vaccini per il Covid-19. I nostri team di ricerca degli investimenti monitorano gli sviluppi di possibili vaccini per il coronavirus Sars-CoV2 e della prevenzione e trattamenti efficaci per il Covid-19.

Società biotecnologiche e farmaceutiche di tutto il mondo sono concentrate sulla prevenzione, i trattamenti e i vaccini per mitigare il corso del coronavirus e Covid-19. Descriviamo sinteticamente qui di seguito cinque trattamenti per il COVID-19 citati in studi di ricerca pubblicati fino ad oggi, come riferito da Evan McCulloch e dai nostri analisti della ricerca nella sanità e la biotecnologia di Franklin Equity Group.

I farmaci più avanzati. La rapida mobilitazione delle società biotecnologiche e farmaceutiche per produrre trattamenti e vaccini per il Covid-19 è straordinaria. Tra i vari programmi chiave di vaccini in varie fasi di sviluppo, a oggi, ci hanno particolarmente colpiti le società che hanno rapidamente presentato candidati per vaccini in studi clinici sull’uomo nel giro di mesi dall’identificazione e il sequenziamento del virus Sars-CoV2.

Mentre la Food and Drug Administration (FDA) statunitense non ha ancora autorizzato farmaci specifici per la prevenzione e il trattamento di pazienti con Covid-19, si sa di centinaia di studi clinici in corso in tutto il mondo. Stiamo anche osservando i dati di farmaci e agenti allo studio, tra cui trattamenti già autorizzati per altre indicazioni e utilizzati attualmente negli Stati Uniti.

Lo sviluppo tuttavia richiede tempo, non si sa che cosa potrebbe essere disponibile nel breve termine e dai report odierni si vede con quale rapidità la ricerca originata dalla pandemia del Covid-19 domani potrebbe essere già obsoleta.

Tra le varie misure preventive, trattamenti e vaccini in via di sviluppo, sono meritevoli di nota cinque prodotti evidenziati qui di seguito. Riteniamo incoraggiante che le industrie biotecnologica e farmaceutica possano proseguire con sforzi innovativi per contenere il corso attuale della pandemia di Covid-19, e siamo ottimisti che un trattamento efficace autorizzato dalla Fda possa essere messo in produzione per possibili trattamenti salvavita.