Exane Derivatives lancia una gamma di certificati con effetto memoria

Exane Derivatives lancia la gamma di certificati “Crescendo Rendimento Memory”, composta da quattro prodotti su singolo sottostante che permettono di prendere esposizione ai titoli azionari attraverso strike iniziali calcolati sui livelli di valutazione correnti. Più precisamente, i livelli iniziali sono stati calcolati alla chiusura di venerdì 03 aprile 2020.

“Il nostro obiettivo", spiega Antonio Manfrè (in foto), cross asset investment solutions sales diella società, "è permettere agli investitori di monetizzare gli elevati livelli di volatilità presenti sui mercati, offrendo buoni rendimenti e al contempo profonde barriere di protezione. Abbiamo posto sia la barriera per il pagamento della cedola condizionata sia la barriera europea per la protezione del capitale a scadenza al 50% dei livelli iniziali. In altri termini, l’investitore è protetto fino ad un dimezzamento dei sottostanti dagli attuali livelli di valutazione.”

I nuovi certificati hanno una scadenza breve di 18 mesi e prevedono la possibilità di rimborso anticipato mensile condizionato a partire da ottobre 2020 a patto che il sottostante sia superiore al suo livello iniziale. “In questa nuova gamma di certificati, proponiamo cedole condizionate mensili che vanno dallo 0,76% all’1,33% a seconda della soluzione scelta", aggiunge Manfrè. "Si tratta di rendimenti annualizzati condizionati dal 9% fino a quasi il 16% offrendo al contempo un’elevata protezione condizionata del capitale a scadenza”.