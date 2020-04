Maccia (Bnl-Bnp Paribas): "Prepariamoci da adesso alla ripresa"

Che mondo vede dopo il coronavirus Manuela Maccia, direttrice investimenti di Bnl-BnpParibas, appena arrivata a Milano dopo quattro anni di “expatriation” a Parigi (dove ricopriva lo stesso incarico) dalle grandi vetrate del palazzo Diamantone nel financial district di Porta Nuova?

“Non dalle vetrate del Diamantone” risponde “ma dalle finestre della mia casa dove sono confinata da settimane, computer e telefonino. Smart working come dicono gli americani, tele-travail come dicono i francesi sempre gelosi custodi della loro lingua. E non è detto che queste nuove forme di lavoro non diventino il nuovo modo di organizzare la produzione dopo l’epidemia. Sarà certamente uno dei lasciti del virus e non è detto che maggiore flessibilità, maggiore e più intelligente utilizzo delle nuove tecnologie unito a un modello organizzativo delle banche (e non solo) meno gerarchico e meno verticale non produrranno più efficienza e quindi più produttività con vantaggi innegabili per tutto il sistema economico. Ma questi sono ragionamenti da sociologi. Credo che i lettori professionali di Investire Today abbiano altre domande”.

Ecco la prima. Il Coronavirus devasterà il mondo della finanza fino a cancellare tutte le strategie dell’asset allocation così come le abbiamo conosciute?

L’esempio cinese ci dice che si tratta di una crisi molto severa, con una forte perdita di attività, ma di natura transitoria (qualche trimestre). Assistiamo, in effetti, ad un doppio shock sull’economia, uno shock di domanda (crollo dei consumi) e uno di offerta (crollo della produzione). Per tale motivo l’impatto sul PIL del primo semestre, e sulla crescita complessiva di tutto il 2020, sarà molto severo. Vedo che si fanno molti paragoni con la crisi del 2008, ma rispetto ad allora l’economia americana e quella della zona euro sono più resistenti, le aziende hanno una maggiore redditività, le banche sono meglio capitalizzate e il tasso di indebitamento delle famiglie è più basso.

Ma perché insiste su questi dati macroeconomici?

Perché è da qui che bisogna partire per immaginare una strategia finanziaria nella fase post-virus. Gli economisti di BnpParibas hanno appena pubblicato ( 20 marzo) la revisione delle previsioni economiche che si riassume in alcuni dati: per il 2020, la zona euro dovrebbe conoscere una contrazione dell’attività del 4,3%, gli Stati Uniti dello 0,7%. L’economia mondiale crescerebbe solo dello 0,5% su base annua. In sintesi, una riduzione del pil compresa tra il 4 e il 5% nel 2020. Questi dati ovviamente si basano su un periodo di lockdown comparabile a quello cinese ( 6 settimane).

Ma questo conferma lo scenario nerissimo che conoscevamo.

Keep calm and carry on, come dicono gli inglesi. Dopo un anno, sarà già tutto cambiato. Per il 2021 l’attesa è per un rimbalzo molto forte, dello stesso ordine di grandezza della contrazione registrata durante la recessione. Il momento preciso della ripresa dipende da ogni singolo paese e dall’evolversi della pandemia.

E sarà la Cina a dare il via, naturalmente.

L’esempio cinese è interessante. La contrazione maggiore di attività si è verificata nel primo trimestre, ma a partire dal mese di marzo, con la fine parziale del cosiddetto “lock-down”, l’attività economica ha già iniziato a riprendere. I dati high frequency mostrano che la Cina ha ripreso a marzo circa il 70% dell’attività rispetto a gennaio. E la banca centrale cinese ha comunicato la sua previsione di un ritorno “rapido” alla crescita potenziale.

Ma la Vecchia Europa e neanche gli Stati Uniti hanno la stessa vitalità cinese.

Sì e no. Guardiamo quel che è accaduto in poche settimane. Di fronte al crollo dell’attività economica in Europa e negli Stati Uniti sono state annunciate misure di rilancio monetario e fiscale mai viste prima. La Fed è già intervenuta in modo massiccio mediante iniezioni di liquidità e accordi di swap con banche centrali estere. La Fed mira a ridurre lo stress nel mercato monetario interno dove la liquidità non è così abbondante come in circostanze normali. La domanda di dollaro è straordinariamente forte, anche a livello internazionale. Poi ha annunciato un QE illimitato con una varietà di misure senza precedenti per assicurare l’accesso al credito e al finanziamento delle piccole e medie imprese. Nel contempo l’amministrazione Trump ha annunciato un pacchetto di stimolo massiccio del consumatore americano (oltre 2 trilioni di dollari). Altre buone notizie provengono dalla Germania, dove è in discussione in Parlamento un massiccio piano di stimolo di bilancio di 350 miliardi di euro (pari al 10% del pil). Per la prima volta i rigidissimi tedeschi mettono da parte l’ideologia ordo-liberista con le vecchie regole di pareggio di bilancio. Infine, tutte le banche centrali stanno agendo in modo massiccio per limitare le pressioni sulla liquidità.

È questa la ricetta giusta che autorizza ad essere ottimisti già per il 2021?

Sì, perché la liquidità può rappresentare un problema per i mercati, ma anche per le imprese e i privati. Certo, oltre alla liquidità ci saranno anche problemi di solvibilità. Il rischio di credito è inevitabile nelle recessioni. Ora tutti i governi e le banche centrali sono perfettamente al corrente di questo grave rischio e lo stanno gestendo con grande tempestività.