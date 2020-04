Il ritorno della Otis Elevator Company su Wall Street

Otis Worldwide Corporation lancerà il trading su base regolare delle sue azioni ordinarie presso la New York Stock Exchange. La società di fabbricazione, installazione e gestione di ascensori introdusse per la prima volta le proprie azioni ordinarie alla Nyse nell’aprile del 1920.

“Questo è un giorno storico per Otis, un’azienda solida che avanza in modo indipendente. Nel corso dei nostri 167 anni di attività, abbiamo fatto fronte a ogni tipo di mercato e di eventi storici”, dice Judy Marks, president & ceo. “Operiamo in un settore con solidi fondamentali, sostenuto da tendenze macro-economiche quali urbanizzazione, incremento della classe media e digitalizzazione.

Otis Elevator Company ha registrato ricavi di 13,1 miliardi di dollari americani nel 2019. Otis continua a monitorare l’evoluzione e l’effetto del Covid-19 sulle sue attività e sui risultati finanziari prospettici del 2020. Un aggiornamento dell’impatto finanziario sarà fornito a inizio maggio con la pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2020.

La quotazione è stata avviata all'indomani della separazione della società da United Technologies: in coincidenza con la separazione, coloro che ne erano azionisti fino al 19 marzo scorso riceveranno una distribuzione pari a metà (0,5) azione ordinaria Otis per ogni azione ordinaria di United Technologies detenuta. Non verranno emesse frazioni di azioni Otis. Gli azionisti UTX riceveranno un importo in contanti al posto di qualsiasi frazione di azioni. Gli azionisti UTX manterranno altresì le loro azioni ordinarie UTX.