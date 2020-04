Jupiter allarga il team sul value equity con due nuovi analisti. Ellen Mann entra a far parte della società dopo essersi laureata nel 2019 all'Università di Cambridge con un doubled starred first in Studi Giapponesi. Prima dell’ingresso in Jupiter, la giovane professionista ha partecipato al programma di Summer internship di Fidelity.

L'altra nuova risorse è Brian McCormick, dal 2015 in Stewart Investors (First State Investments) dove è stato analista di investimenti e vice portfolio manager concentrandosi sull'azionario emergente. McCormick si è laureato presso l'Università di Oxford, dove ha ricevuto un distinction reading Law and Finance, dopo aver conseguito una laurea di primo livello presso lo University College di Dublino.

La strategia value equity di Jupiter è guidata da Ben Whitmore (in foto), affiancato dal gestore Dermot Murphy e dalla product specialist Claudia Ripley. In tutti i portafogli, compreso il Jupiter Global Value Fund (SICAV), il team cerca di investire in azioni a valutazioni basse, di società per le quali ritiene che vi sia un potenziale a lungo termine che attualmente non si riflette nel prezzo delle stesse.