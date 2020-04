Kairos, un fondo azionario sulla tecnologia per reagire alla volatilità

La tecnologia è uno dei settori che attualmente si trovano in mezzo al guado della crisi indotta dala pandemia di Covid-19: non soffrono come il turismo o il lusso ma devono, comunuque, fare i conti con la propria interdipendenza anche da questi settori. In favore delle imprese tecnologiche gioca l'inesorabile cambiamento delle abitudini delle persone nel corso degli ultimi anni verso il digitale.

Anche il mondo della finanza ha inizato ad attrezzarsi da tempo con fondi di investimento che possano intercettare questo vento nuovo, spinto dalle tendenze dettate in particolare da coloro che sono nati tra il 1980 e il 1996. La cosiddetta generazione millennial.

Tra le strategie che guardano alla tecnologia c'è quella lanciata dalla società di gestione del risparmio Kairos: Kis Millennials (Kairos International Sicav Millennials), comparto attivo tematico lanciato di recente insieme a Kis ActivEsg.

Gestito da Riccardo Baldissera, il Kis Millennials è un comparto azionario tematico (domiciliato in Lussemburgo), denominato in dollari, che investe almeno il 70% del portafoglio in titoli di società quotate negli Stati Uniti. “Il nostro fondo investe nelle società di servizi e beni che incontrano le preferenze, gli usi e i costumi della nuova generazione di consumatori", commenta Baldissera.

Tra queste ci sono società che operano in business di nuova estrazione, "come i servizi di mobilità e i social media, ma anche società di business più tradizionali quali ristorazione ed abbigliamento, e che si sono mosse per tempo adattandosi”, spiega il gestore. “Il prodotto ha quindi una moderata correlazione con il benchmark dovuta più allo stock picking che ad un determinato bias settoriale”.

L’arrivo del Coronavirus ha ridotto drasticamente l’ottimismo che aveva caratterizzato la fine di dicembre e che prevedeva un miglioramento delle performance aziendali. Un cambio del sentiment che colpisce tutti i mercati, in particolare gli asset legati alla mobilità di persone e merci. “L’impatto del virus era importante ma gestibile, per le società americane, fintantoché fosse circoscritto alla Cina”, conferma Baldissera, “ma le ultime evoluzioni hanno cambiato lo scenario. Nelle prossime settimane sarà importante capire come agiranno le autorità, sia monetarie che fiscali”. Kairos sta provvedendo anche ad un’integrazione della strategia con i criteri della finanza sostenibile. “Tutte le imprese su cui decidiamo di investire sono orientate verso i principi ESG”.