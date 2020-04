Ocf radia Galloro per la vendita delle gestioni Solid FX Plus

Al termine di un'istruttoria che ha interessato anche la Consob, l'Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari (Ocf) ha adottato una delibera di radiazione per Massimiliano Galloro, artefice di una vicenda ancora tutta da giocare riguardo i risarcimenti alla clientela.

Il caso era emerso ai primi di luglio 2018 dopo che la Consob, con delibera 20452 del 24 maggio, aveva imposto lo stop all'offerta ed allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento della società Solid FX Plus, poiché non autorizzata nei confronti del pubblico italiano.

Massimiliano Galloro, consulente finanziario di Südtirol Bank-Alto Adige Banca (che gli aveva revocato il mandato per giusta causa) nonché venditore delle gestioni Forex della Solid FX Plus, tramite il penalista catanese Salvatore Leotta si era a quel punto messo a disposizione della Procura della Repubblica. Si parla di un giro di almeno 120 clienti per un totale investito di svariati milioni. I clienti sono concentrati nella provincia di Catania dove Galloro risiede, ma sono presenti anche in altre aree d'Italia. Solid FX Plus si procurava infatti clienti anche tramite telefonate pubblicitarie.

Galloro aveva collocato le gestioni Solid FX Plus nonostante Südtirol Bank-Alto Adige Banca avesse più volte allertato la rete di vendita riguardo i prodotti sul Forex non collocati dall'istituto.

Il referente di Galloro presso Solid FX Plus era George De Luca, il quale gestiva i conti dei clienti ponendo in essere operazioni sul Forex. Un cosiddetto broker che poneva in essere le operazioni sui conti dei clienti mediante "un sistema automatico con cui si guadagna sempre". Lo svolgimento dell’attività di esecuzione automatica di segnali di trading è una prestazione del servizio di investimento della gestione di portafogli, poiché non vi è alcun intervento del cliente in merito alle operazioni poste in essere.

Il fatto che il cliente possa fissare in anticipo specifici parametri per le negoziazioni non fa venire meno l'attività di gestione. Di conseguenza, si configura un’attività di gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato appositamente conferito dal cliente. Tutto ciò è stato chiarito dalla Consob, nella Comunicazione 12062946 del 26 luglio 2012 con la quale ha recepito gli orientamenti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Dopo l'emersione del caso, il consulente aveva dichiarato di essere "legato a codesta società come cliente, e successivamente ho presentato alla società suddetta altri investitori, nell’ambito di un progetto "amico porta amico", o come altri broker forex chiamano di Introduzione al broker. Questa è una prassi consolidata nel mondo del forex . A nessuna persona entrata in contatto con me ho mai riferito che era una attività svolta nell’ambito del mio ruolo di consulente della Sudtirol Bank".

Vi sono non pochi aspetti da confutare. Prima di tutto, si parla di numerose decine di clienti ed è difficile credere che Galloro abbia apportato tali rapporti soltanto perché "cliente che si trovava bene". Nel primo documento che vi proponiamo, riguardante il 'Progetto Major' offerto dalla Solid FX Plus, il cliente si impegna a non ritirare il capitale investito e le plusvalenze per un termine di sei mesi, mentre dal termine del primo mese è possibile ritirare in tutto o in parte le plusvalenze.

Un secondo documento dimostra come Galloro proponesse la Solid FX Plus firmandone la documentazione come "consulente", il secondo conferma il lavoro di raccolta capitali. Numerosi clienti, infine, affermano di conoscere il rapporto con Südtirol, e non pochi di loro venivano anche ricevuti nell'ufficio di Tremestieri Etneo.