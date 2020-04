Pmi, Banca Progetto sospende il pagamento dei mutui per 12 mesi

Banca Progetto offre alle Pmi clienti la possibilità in bonis, in caso di difficoltà derivanti dall’emergenza Covid-19, di sospendere il pagamento delle rate dei mutui fino a 12 mesi, per la quota capitale o per l’intera rata (benefici che vanno oltre a quanto previsto dall’accordo per le imprese 2019 siglato dall’Abi). Questo strumento di flessibilità è stato attivato sin dai primi segnali di difficoltà della situazione economica, in anticipo rispetto alle misure del decreto Cura Italia.

Alle imprese sono stati forniti gli strumenti per poter comprendere la misura della sospensione e il suo funzionamento, sia attraverso una pagina sul sito dedicata (FAQ, modulistica, istruzioni) sia attraverso il supporto della rete esterna di specialisti che è in contatto con la Banca.

Per quanto riguarda invece il comparto dei crediti verso privati (la cessione del quinto), le modalità di lavoro agile, attivate in tempi rapidissimi,"hanno consentito di mantenere inalterati i livelli di servizio verso la clientela", dice l'istituto dell'ad Paolo Fiorentino (in foto). Nel comparto in questione sono state introdotte modalità di perfezionamento delle operazioni a distanza, così evitando spostamenti fisici della clientela in questo particolare momento.