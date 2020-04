Ubs Am, ecco la versione euro-hedged di due Etf su treasury e Tips

Ubs Am lancia la versione euro-hedged di due Etf della gamma dedicata a due subasset class dell’obbligazionario governativo molto presenti nei portafogli degli investitori: l’obbligazionario governativo globale (in chiave Esg) e i Tips, i Titoli di Stato Usa inflation linked. Con queste due nuove quotazioni salgono a 38 i fondi passivi euro-hedged dell'asset manager quotati a Milano.

Il primo prodotto è l’Ubs Etf J.P. Morgan Global Government Esg Liquid Bond Ucits Etf, strumento che integra a un’esposizione sui titoli di Stato globali, uno screening di sostenibilità. Il fondo consente agli investitori di ottenere un'esposizione simile a quella dell'indice J.P. Morgan Global Government Bond Index, ma con l’integrazione di uno screening ambientale, sociale e di governance che porta a non investire nei titoli obbligazionari di quei Paesi senza un punteggio adeguato in termini Esg.

Lanciato lo scorso ottobre in forma “tradizionale”, la versione euro-hedged dello strumento è stata quotata su Borsa Italiana il 2 aprile e mira a neutralizzare le oscillazioni dei tassi di cambio esistenti tra l’euro e le altre valute relative ai titoli detenuti dall'Etf.

Il secondo strumento, disponibile su Borsa Italiana dal 3 aprile, è l’Ubs Etf – Barclays Tips 10+ Ucits Etf (Usd) A-dis, che replica il Barclays Capital Us Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index, indice che include i treasury inflation-protected securities con una duration di almeno 10 anni e un flottante minimo di 250 milioni di dollari. Si tratta di una soluzione che consente di prendere posizione su un arco temporale specifico della curva dei Titoli di Stato Usa e che va a completare l’offerta di Etf sui Tips di Ubs Am; a fianco ai due strumenti su Tips 10+, infatti, vi sono i due Etf sui Tips 1-10y, a cambio aperto ed euro-hedged. Ubs Am è presente nel mercato europeo degli Etf (con copertura dal rischio valutario) con una quota di mercato del 25,5% e 22 miliardi dollari di masse in gestione e come unico provider ad abbracciare tutte le asset class,