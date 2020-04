Per il gruppo del risparmio gestito, Azimut, il mese di marzo 2020 si chiude con una raccolta netta di 52 milioni rispetto ai 362 di febbraio. Il gruppo guidato da Pietro Giuliani, nonostante il colpo inferto al settore dalla pandemia di Covid-19, raggiunge quota dei 984 milioni di raccolta da inizio anno. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine marzo a 51,4 miliardi (rispetto ai 58 del mese precedente), di cui 40,1 (erano 45 a febbraio) fanno riferimento alle masse gestite.

“Confermiamo la proposta di pagamento del dividendo di 1 euro a maggio di quest’anno, e confermiamo l’obiettivo di un utile netto di almeno 300 milioni di euro per il 2020", commenta Giuliani. "Il mese di marzo ha comunque generato una raccolta netta positiva da parte della rete in Italia e dal business estero (nonostante il dato sia modesto causa disinvestimenti da parte di alcuni istituzionali). Come sempre rispondiamo con numeri e fatti alle tante (troppe) chiacchiere”.