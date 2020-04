Banca Generali dona 1 milione alla Croce Rossa e agli ospedali

Il consiglio di amministrazione di Banca Generali del presidente Giancarlo Fancel ha stanziato 1 milione di euro a sostegno delle iniziative legate all'emergenza del Covid-19. I primi 250mila euro sono già stati destinati alla Croce Rossa Italiana per l’acquisto di due unità mobili di rianimazione complete di dispositivi salvavita.

La cifra, che la banca annuncia sarà raddop piata, si aggiunge alla raccolta fondi di dipendenti e consulenti finanziari in memoria di Gianni Alitta (in foto), private banker di Vigevano prematuramente scomparso proprio a causa del virus. I restanti 750mila euro saranno invece stanziati nelle prossime settimane sempre a supporto delle strutture sanitarie che stanno fronteggiando l’emergenza.

“Solidarietà in primis ma anche spirito costruttivo per cercare di indirizzare le idee per stimolare le sfide della ripresa", dice l'ad e dg di Banca Generali, Gian Maria Mossa. "A fianco al fondo d’emergenza messo in campo dal gruppo, come banca abbiamo raccolto la partecipazione e la sensibilità dei colleghi indirizzandole verso il progetto a favore della Croce Rossa che ci vedono coinvolti insieme alla Banca, nel ricordo anche di un caro collega consulente che purtroppo ci ha lasciato nelle scorse settimane per la malattia”.