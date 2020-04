Cina, in arrivo 344 milioni dalla asiatica Aiib per l'emergenza sanitaria

La Asian Infrastructure Investment Bank (Aiib) ha approvato un prestito sovrano di 2,485 miliardi di yuan (circa 355 milioni di dollari) destinato alle infrastrutture sanitarie pubbliche sostenibili della Cina e alla fornitura di attrezzature e forniture di emergenza contro l'epidemia di covid-19. Il progetto, che sarà sostenuto dal primo prestito di assistenza d'emergenza dell'Aiib, mira a rafforzare la capacità di risposta alle emergenze sanitarie pubbliche nei comuni cinesi di Pechino e Chongqing.

Il prestito, si legge su Adnkronos, sosterrà il potenziamento dei rispettivi centri delle due città per il controllo e la prevenzione delle malattie, migliorerà la capacità di trattamento delle istituzioni mediche nell'affrontare le emergenze epidemiche e fornirà attrezzature e forniture di emergenza agli operatori sanitari pubblici in prima linea per aiutare a contenere l'epidemia di Covid-19.

"La risposta dell'Aiib sottolinea l'importanza di costruire infrastrutture sanitarie pubbliche resistenti e di mantenere sistemi robusti per i membri al fine di mitigare efficacemente i rischi per leloro popolazioni associati alle epidemie di malattie trasmissibili", ha detto Konstantin Limitovskiy (in foto), vice presidente dell'Aiib responsabile delle operazioni di investimento. Aiib è una banca di sviluppo multilaterale con la missione di migliorare i risultati sociali ed economici in Asia.

