Credem stanzia 7 miliardi per famiglie e Pmi

Credem ha avviato un servizio di consulenza a distanza che punta ad assistere le cittadinanze colpite dlla pandemia per l'accesso ai finanziamenti contro l'emergenza. 5 miliardi di euro calcolati per 400 mila famiglie e 20 mila imprese clienti. Ecco a quanto ammontano i capitali che l'istituto di credito mette a disposizione da subito fino al 30 giugno.

Per le famiglie il plafond è erogabile con prestiti personali per finanziare i consumi a condizioni personalizzate; per le piccole medie imprese, artigiani, agricoltori e liberi professionisti il plafond è erogabile con finanziamenti chirografariper finanziare le esigenze di liquidità e investimenti.

Al plafond di nuovi finanziamenti, per le imprese, Credem affianca un altro fondo da 2 miliardi di euro per la sospensione di mutui e leasing per 12 mesi in base a quanto previsto dal decreto legge Cura Italia e dall’Accordo Abi per il Credito aziende di qualsiasi dimensione, attivabile a distanza via Pec o mail.

Credem ha attivato il servizio di consulenza in videoconferenza per consentire l’accesso alle misure: l'intervento del Fondo di garanzia per le Pmi e le misure per le famiglie previste dall’articolo 54, che per nove mesi amplia i requisiti che consentono di accedere ai benefici del Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della abitazione principale, estendendo i beneficiari della misura anche a chi ha subito la sospensione del posto di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi.

“Mediante internet banking, remote working, videochiamate e Contact Center", spiega il direttore generale Nazzareno Gregori, "abbiamo assicurato a distanza tutti i servizi essenziali alla clientela, rendendo al contempo meno affollate e più sicure le filiali per le situazioni urgenti. Le misure del decreto legge Cura Italia del 17 Marzo 2020”, prosegue, “permettono la moratoria fino al 30 settembre 2020 dei prestiti e delle linee di credito indicate per micro, piccole e medie imprese".