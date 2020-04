Bnl, presto cinque miliardi per le aziende e filiere in crisi

Cinque miliardi di euro da Bnl al mondo produttivo perché "il motore del business resti accesso in attesa della ripartenza, appena rientrerà l'emergenza sanitaria da Coronavirus". L'istututo di credito del gruppo Bnp Baribas, destinerà queste risorse "alle aziende a capo delle filiere produttive del Paese, oggi chiuse, puntando ad un beneficio anche per i loro fornitori e distributori, che sono spesso piccole e medie imprese, meno forti di fronte alle difficoltà economiche di questo periodo".

"Vogliamo sostenere quella catena di valore che parte dalla grande società capofila fino agli operatori dell'indotto, per tutelare le filiere produttive che sono l'asse portante dell'economia reale del Paese", commenta Vittorio Ogliengo (in foto), vicedirettore generale di Bnl ed executive chairman di Bnp Paribas Cib Italy.

"Siamo consapevoli delnostro ruolo essenziale in campo economico-finanziario e vogliamo operare come 'azienda per le aziende', dando credito ed evitando che il business si fermi, per essere pronti a ripartire con l'impegno e laforza di ognuno e di tutti". La prima intesa raggiunta dalla banca è quella con il gruppo internazionale Calzedonia "per alimentarne il working capital, con un impatto positivo anche sulla sua filiera".

"Le aziende capofila potranno garantire sia i propri fornitori", spiega ancora Ogliengo, "attraverso il pagamento delle merci in tempo o addirittura anticipatamente, sia i distributori (nel caso di Calzedonia sono i negozi ora chiusi), cui poter concedere dilazioni dipagamento. Ciò ha vantaggi concreti sul conto economico di questi piccoli operatori che, per le loro caratteristiche, non è sempre possibile sostenere direttamente da un punto di vista finanziario".

L'aiuto alla grande azienda si estende così anche a realtà imprenditoriali più deboli nell'affrontare questo delicato momento, con ricadute positive anche da un punto di vista sociale, a tutela dei lavoratori. "Quella con Calzedonia è la prima di una serie di operazioni di questo tipo in via di progressiva definizione con importanti aziende italiane, legate a settori come il packaging, il food, la componentistica-auto, l'abbigliamento e tante altre produzioni tipiche del nostro tessuto economico, spesso eccellenze delMade in Italy nel mondo".