La microfinanza come soluzione anti-panico

"La continua diffusione del coronavirus covid-19 ha portato a crescenti timori riguardo all’impatto su catene di approvvigionamento, turismo e domanda globale. Le preoccupazioni hanno indotto crolli sostenuti nei mercati azionari, mentre i rendimenti dei titoli di Stato hanno toccato livelli minimi". L'analisi di Philipp Müller, head of investment solutions di BlueOrchard (Schroders).

Tuttavia, mentre le asset class tradizionali hanno reagito rapidamente, per valutare l’impatto sui mercati privati – e soprattutto su quelli della microfinanza – ci vorrà del tempo e gli effetti saranno diversi in base all’area geografica, al settore e al modello di business.

Niente panico nella microfinanza. È importante notare che la microfinanza è storicamente meno correlata ai mercati pubblici: uno dei benefici degli investimenti in questa asset class è la diversificazione che può apportare ai portafogli degli investitori.

Gli investimenti in microfinanza, soprattutto nei mercati emergenti e di frontiera, sono stati storicamente abbastanza resilienti agli shock di questo tipo, soprattutto se si guarda alla SARS nel 2002, alla crisi finanziaria globale nel 2008 e alla MERS nel 2012.

I mercati rurali sono meno connessi, quindi, meno impattati. Il rallentamento della crescita cinese potrebbe scatenare un effetto domino in altri mercati che dipendono ampiamente dalla Cina a livello di scambi commerciali, investimenti e turismo.

Ad oggi, gran parte dei Paesi in cui investiamo hanno registrato un numero limitato di casi di Covid-19. Ciò, combinato con la brusca riduzione dei viaggi internazionali causata dal virus, potrebbe significare che la diffusione del virus nel mondo in via di sviluppo potrebbe restare relativamente contenuta, a livelli ancora inferiori per chi investe in aree rurali con una bassa densità di popolazione.

Detto ciò, essendo specializzati nell’impact investing, riteniamo che in periodi di crisi i microimprenditori abbiano maggiormente bisogno di accesso al capitale, così come agli altri servizi di supporto per la generazione di reddito.

L'accesso a questi servizi libera il potenziale di persone che possono essere socialmente ed economicamente vulnerabili, e può aiutare a interrompere il ciclo di povertà e oppressione, emancipando individui, famiglie e comunità più ampie.

Un approccio pragmatico. Sebbene sia ancora troppo presto per quantificare gli effetti del virus sui nostri investimenti nel complesso, ci sono segmenti che a nostro avviso verranno impattati in modo più significativo. Finora, non abbiamo individuato nessun effetto significativo sulle società in cui investiamo, ma continuiamo a prestare particolare attenzione agli sviluppi in tal senso, allocando di conseguenza il nostro portafoglio.

Ci siamo attivati per ridurre il livello di investimento nei nostri portafogli di microfinanza e per concentrarci sulle società di qualità e sulle posizioni difensive nei nostri portafogli obbligazionari “impact”.