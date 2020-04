Springrowth sgr, closing da 417 milioni per il fondo sul credito

Springrowth sgr, società di gestione controllata dal 2018 al 100% da Muzinich&Co., ha raggiunto il final closing del fondo di credito diversificato per le imprese, il primo e maggiore fondo in Italia nell’ambito del programma “diversified loans funds” sponsorizzato dal Fondo Europeo per gli Investimenti.

Il fondo ha raccolto sottoscrizioni da un ampio gruppo di investitori istituzionali italiani ed internazionali per un ammontare complessivo pari a 417 milioni di euro e ha l’obiettivo di creare un mercato nel quale le Pmi italiane possano reperire capitale per la crescita incrementale rispetto ai finanziamenti erogabili dal sistema bancario nazionale, con il quale il fondo opererà in parallelo e a condizioni analoghe.

Per venire incontro alle esigenze delle imprese e delle aziende di credito nell’attuale contesto, Springrowth sgr ha inoltre allo studio il lancio di un fondo di rescue financing, per dare liquidità di breve e medio termine e supportare attivamente i processi di risanamento delle imprese in crisi.

Il Fondo europeo per gli investimenti e Cassa Depositi e Prestiti sono stati gli anchor investors dell’iniziativa, a cui si sono aggiunti importanti investitori istituzionali, incluse compagnie assicurative, casse di previdenza, fondazioni bancarie e family offices.

“I risultati delle strategie di credito diversificato dimostrano la correttezza della nostra scelta strategica e provano che investire in Italia consente di proteggere il capitale generando rendimenti attraenti e decorrelati. Il gruppo continuerà a sostenere le medie imprese italiane. Resteremo attivi sul mercato continuando a collaborare con le imprese e il sistema bancario. La nostra attività di finanziamento non sarà fermata dal Covid-19”, afferma George Muzinich, ceo di Muzinich&Co.

“Nei primi 16 mesi di attività abbiamo deliberato 38 operazioni di investimento e impiegato oltre il 75% degli impegni del primo closing parziale", spiega il managing director e ad di Springrowth, Gianluca Oricchio (in foto). "La selezione del merito di credito è stata rigorosa, con un tasso di accettazione delle operazioni pari al 16%. Il fondo dispone attualmente di 120 milioni di euro di liquidità pronta ad essere investita a supporto delle imprese in questa fase economica che non ha precedenti nella storia”.

“In questi primi 16 mesi di attività abbiamo sviluppato un ampio network di co-origination costituito da più di 70 operatori fra banche, private equity e debt advisors“, aggiunge Massimo Di Carlo, co-fondatore della sgr e senior advisor della capogruppo.