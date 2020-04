Credito Fondiario lancia un'offerta per i clienti di Conto Esagon

Conto Esagon di Credito Fondiario avvia la campagna Vicini anche se lontani con un'opportunità di investimento rivolta ai risparmiatori italiani. Chi aderirà alla campagna entro il 6 maggio, sulle scadenze a 24 e 36 mesi, potrà beneficiare di un rendimento annuo lordo pari rispettivamente al 1,60% e 2,15%. La banca si farà interamente carico dell’imposta di bollo.

“In questo momento di particolare incertezza economica, in cui altre forme di investimento sono caratterizzate da rischiosità e volatilità elevate, abbiamo voluto offrire ai risparmiatori una soluzione caratterizzata da ritorni sostenuti in un orizzonte temporale certo", spiega Viviana Ascani (in foto), cfo di Credito Fondiario. "La solidità patrimoniale di Credito Fondiario, che vanta un Cet 1 tra i più alti del settore pari al 17,3%, e i rendimenti altamente competitivi collocano l’offerta Esagon tra le più interessanti nel panorama dei depositi in questo momento”.

L’offerta è valida dall'8 aprile al 6 maggio 2020, per tutti i nuovi vincoli attivati a 24 o 36 mesi. Chi non è ancora cliente Esagon, può aprire il conto deposito con estrema semplicità attraverso una procedura che si gestisce interamente on-line dal sito di Conto Esagon.

Dal luglio 2019 i clienti del conto deposito dell'istiuto parteciperanno al progetto di riforestazione sostenuto da Esagon, sono stati piantati oltre mille alberi tra Kenya, Guatemala, Madagascar e Camerun che per tutto il corso della loro vita assorbiranno Co2, emetteranno ossigeno e contribuiranno alla tutela della biodiversità, preservando il futuro del nostro pianeta.