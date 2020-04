Allfunds nomina un cio per il suo team sugli investimenti

Allfunds rafforza il suo team di investimento con l’ingresso di Stéphane Corsaletti in qualità di chief investment officer. Corsaletti contribuirà a rafforzare le funzioni digitali a disposizione degli investitori, occupandosi anche dello sviluppo di nuove soluzioni per le oltre 1.655 case di gestione e i 685 clienti istituzionali di Allfunds.

Il team, di cui la professionista entra a far parte, è responsabile della ricerca proprietaria e indipendente, e guida nel processo di selezione dei fondi più di 200 clienti istituzionali e wholesale. In qualità di cio, Corsaletti guiderà il team degli investimenti dal Lussemburgo. Farà inoltre parte del comitato esecutivo, riportando direttamente a Juan Alcaraz, ceo di Allfunds. Nel suo nuovo ruolo, Corsaletti individuerà nuove opportunità per il consolidamento delle competenze di Allfunds nell’investment solutions.

