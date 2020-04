Fabrick incrementa la potenza di analisi con Data Appeal

Fabrick ha stretto una partnership con The Data Appeal Company, in base a cui la scaleup pubblicherà le proprie Api sulla sua piattaforma open banking italiana. Con l’integrazione sulla piattaforma di Fabrick, le realtà finanziarie e retail potranno integrare la soluzione sia in ottica di arricchimento dei propri servizi di analisi interna che nella costruzione di nuove forme di offerta ai propri clienti finali.

The Data Appeal, fondata nel 2014, raccoglie, misura e analizza le informazioni online relative a recensioni, indagini di mercato e studi di settore. I dati risultati vengono combinati con dati geografici e di contesto per estrarre insight relativi al posizionamento di mercato e all’andamento di specifici settori.

Attraverso questo patrimonio informativo, le realtà che utilizzano la soluzione possono orientare le proprie strategie di business e conoscere il mercato. The Data Appeal Company mappa 300 milioni di contenuti online ogni giorno ed è attiva nei settori finanza, retail, Tcl, energia,immobiliare e viaggi.

“Quella di The Data Appeal è una proposizione di valore sia per le istituzioni finanziarie che per le realtà operanti in ambito retail", commenta Paolo Zaccardi, ceo di Fabrick. "Inoltre per tali realtà sarà possibile veicolare i nuovi servizi attraverso i touch-point già esistenti arrichiendone la customer experience e abilitando nuove forme di fidelizzazione”.

“L’uso di intellingenza artificiale e machine learning permette di interpretare oggettivamente tutti i dati disponibili online da una molteplicità fonti differenti", aggiunge il ceo di Data Appeal, Mirko Lalli (in foto), "fornendo informazioni di alto livello, utili sia dal punto di vista di business customer-facing, per implementare strategie più efficaci e prendere decisioni migliori, sia lato consumer in termini di arricchimento informati”.