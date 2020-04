Il gruppo Anima devolve 85 mila euro per l'emergenza economico-sanitaria

La società di gestione del risparmio, Anima, devolve 85 mila euro per sostenere l'emergenza sanitaria e economica esplosa con la pandemia di Coronavirus.

50.000 euro sono destinati alla campagna di raccolta fondi della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, finalizzata all'acquisto di dispositivi di protezione per medici di famiglia, guardie mediche e operatori del 118. Gli altri 35.000 euro andranno all'Opera di San Francesco che li destinerà alla distribuzione di 10.000 pasti alle persone in difficoltà economica che frequentano le mense dell'associazione.

La società ha anche regalato 50 tablet al Policlinico di Milano, destinati a persone attualmente malate e ricoverate, per permettere loro di restare in contatto con i loro familiari, in una situazione di sofferenza resa più acuta dalla distanza fisica dai propri cari.

