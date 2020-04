Capuano è il presidente del nuovo cda di Pramerica sgr

L’assemblea dei soci di Pramerica Sgr nomina il nuovo consiglio di amministrazione e ne affida la guida a Massimo Capuano, scelto come presidente. Dopo una lunga esperienza in Ibm, Ranx Xerox e in McKinsey & Company come senior partner, Capuano è stato per 12 anni amministratore delegato di Borsa Italiana. Successivamente ad di Centrobanca e poi presidente di IW Bank, nel 2016 è stato nominato presidente della Coima Res SIIQ.

Attualmente, Massimo Capuano è anche consigliere di amministrazione di Humanitas e membro dell’advisory board di Save the Children. A livello internazionale, il dirigente ha operato in vari organismi, tra i quali la Federazione Mondiale delle Borse (World Federation of Exchanges) e la Federazione delle Borse Europee (Fese), ricoprendo in entrambe il ruolo di presidente.

Conoscitore delle tematiche di governance, è stato promotore di due versioni del Codice di autodisciplina per il governo societario delle società quotate, agendo quale coordinatore del comitato di corporate governance. Capuano subentra a Sergio Paci, professore emerito dell’Università Bocconi, al suo secondo mandato nel cda di Pramerica.

Gli altri componenti dell'assemblea sono Mario Cuccia, Andrea Ghidoni, Glenwyn Baptist, Rossella Leidi, Luigi Migliavacca, Christopher Sciglitano, Marcella Sivilotti e Giovanni Zanoni. Cuccia, ex McKinsey, ha ricoperto ruoli ai vertici di primarie società nel settore dei servizi finanziari: è stato direttore generale di Banca Fideuram e del gruppo Allianz e presidente e ad di Allianz Bank.