Il 2020 avrebbe dovuto essere l'anno record dei dividendi

In uno studio di metà gennaio Allianz Global Investors prevedeva per il 2020 un boom di cedole staccate dalle aziende. La distribuzione di dividendi da parte dei titoli azionari avrebbe dovuto raggiungere i 359 miliardi di euro, superando del 3,6% (12 miliardi) il livello record del 2019. Era un'altra epoca, quando Europa, Stati Uniti e il resto del pianeta (esclusa Cina e Asia Pacifico) vedevano il covid-19, ancora, come qualcosa di lontano e estraneo.

In Italia, che la storia fosse destinata a cambiare bruscamente è inizato ad apparire chiaro a partire da fine febbraio, nonostante il grottesco ottimismo che politica e imprenditoria continuavano a ostentare tra aperitivi in piazza e spot tranquillizanti indirizzati agli investitori stranieri.

Il passaggio di boa è arrivato di certo a fine marzo con la raccomandazione della Banca centrale europea agli istituti di credito continentali di rinviare a ottobre le loro cedole (pari al 15% della distribuzione di utili del Viecchio Continente) e i loro buyback in programma. “Mentre tutto intorno a noi sta concentrando gli sforzi delle comunità nella lotta al coronavirus, un contributo è richiesto anche dalle banche e dai loro azionisti", spiegava Andre Enria (il primo in foto).

Il presidente della vigilanza bancaria di Francoforte ha previsto, dal rinvio della distribuzione degli utili agli azionisti, un risparmio di 30 miliardi di euro da destinare alla contrazione del credito, indotta dalla pandemia di covid-19. In Italia, l'invito è stato accolto da istituti come Banca Mediolanum e Banca Generali.

La rinuncia a dividendi e riacquisti di azioni proprie non ha riguardato solo le banche. Anche il mondo delle imprese ne è coinvolto mano mano che la liquidità diventa una priorità. Basti pensare a Coca-Cola che a fine marzo ha annunciato il rinvio del suo boyback da 1 miliardo di dollari oltre a ritirare le sue proiezioni finanziarie per l'anno in corso.

Come sottolineava ieri Vincent Chaigneau, head of research di Generali Insurance Am, anche le società non finanziarie hanno iniziato a manifestare "una preferenza per i creditori rispetto agli azionisti; il conseguente congelamento o il taglio di buyback e dividendi contribuirà a proteggere i flussi di cassa delle imprese emittenti".

Il tema viene ripreso oggi da Capital Group. "Un numero straordinario di aziende ha annunciato che non distribuirà i dividendi (finali) relativi al 2019", scrive l'investment director della società, Richard Carlyle (il secondo in foto). "In molti casi sono i governi stessi a impedire alle aziende la distribuzione. Ad esempio, la Francia chiede alle aziende che ricevono assistenza dal governo, di cancellare i dividendi e il Regno Unito ne ha seguito l'esempio".

Accanto alla scelta della sospensione c'è chi, tra le aziende, ha deciso di un taglio delle proprie cedole, "in particolare nel settore del commercio al dettaglio e dell'auto", spiega Carlyle. "Anche le dimensioni sono un fattore determinante, con il settore a media capitalizzazione che probabilmente si rivelerà più vulnerabile rispetto alle società più grandi".

Chi resterà a galla. In questo momento la sosteniblità dei dividendi nel prossimo futuro risulta fondamentale e "sarà influenzata anche da fattori quali la natura dei ricavi aziendali. Le aziende con un forte flusso di cassa o accesso al credito sono in una posizione relativamente buona", spiega il direttore degli investimenti di Capital Group. "I settori che hanno maggiori probabilità di avere dividendi sostenibili durante questa crisi potrebbero includere i servizi di pubblica utilità, specialmente quelli integrati, che hanno entrate ricorrenti e sono essenziali per la vita di tutti i giorni".

Per Richard Carlyle, "l'industria petrolifera potrebbe avere maggiori probabilità di tagliare i dividendi in un ambiente in cui altri stanno facendo lo stesso. Le major petrolifere come Royal Dutch Shell e Total si sono finora astenute dal tagliare i dividendi, nonostante il fatto che al prezzo attuale del petrolio questi pagamenti non sono più coperti da flussi di cassa liberi".

Negli ultimi anni", conclude il manager, "molte di queste compagnie hanno lavorato duramente per ridurre la loro base di costi e potrebbero essere in grado di tagliare ulteriormente i costi, comprese le spese in conto capitale, per rispondere alla crisi. Questo potrebbe rendere i loro dividendi meno vulnerabili di altri nell'immediato futuro, ma la sostenibilità a lungo termine dipenderà dalla ripresa del prezzo del petrolio".