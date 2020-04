L'Etc di Invesco sull'oro fisico vale 10 miliardi di dollari

La strategia di investimento diretto di Invesco sull'oro ha raggiunto da inizio anno il controvalore di 10 miliardi di dollari americani. Il Physical Gold Etc, inoltre, registra in dieci anni una crescita del 40% in valore assoluto, ovvero del 30% senza tener conto dell'aumento del prezzo dell'oro. Nel mese di marzo l'exchange traded commodities ha totalizzato oltre 1.7 miliardi di dollari americani, posizionandosi primo a livello europeo per raccolta.

L'Etc sul metallo giallo di Invesco offre commissioni di gestione dello 0,19%, tra le più basse in Europa, e uno spread denaro/lettera storicamente basso (in genere tra i 2-3 punti base). A marzo, quando il mercato dell'oro ha subito forti stress a causa dei timori legati alla catena di approvvigionamento globale, gli spread sull'Etc Invesco si sono confermati ristretti e più stabili rispetto a prodotti concorrenti.

“Gli investitori stanno utilizzando gli Etc in oro in quanto anche in un momento di stress anomalo del mercato", commenta Franco Rossetti (in foto), senior relationship manager – Etf dell'asset manager. "Questi strumenti mantengono caratteristiche interessanti in termini di liquidità, diversificazione e costi bassi. In effetti, gli ETC hanno retto molto bene in questo trimestre e hanno offerto un valore eccezionale agli investitori, nonostante l’elevata volatilità e incertezza, spesso mostrando una correlazione negativa rispetto ad asset class quali quella azionaria3, che ha visto una ripida discesa .”



“L’impatto del coronavirus in vari ambiti della nostra società, nonché gli effetti senza precedenti che la pandemia sta avendo sui mercati finanziari di tutto il mondo, ha spinto molti investitori a cercare "beni rifugio" come l'oro” continua Rossetti “così, la quantità di prodotti in oro quotati e scambiati in Europa e a livello globale, sta raggiungendo nuovi record. La domanda degli investitori ha continuato a crescere e riteniamo che questo trend proseguirà anche nel prossimo futuro".

Prodotto

Invesco Physical Gold ETC

Indice di riferimento

LBMA Gold Price PM

Codice Bloomberg

SGLD IM



Valuta base/di negoziazione

USD / EUR



Commissione fissa (annua)

0,19%



Questo ETC è pensato per replicare la performance del prezzo dell'oro, al netto delle commissioni. Gli investimenti vengono utilizzati per acquistare lingotti d'oro fisici, che sono detenuti in un conto e conservati in modo sicuro nei caveau di Londra della Banca J.P. Morgan Chase. Investire in un ETC sull'oro è più efficiente in termini di costi e molto più semplice rispetto all'acquisto e alla detenzione di lingotti, per i quali occorre organizzare trasporto, deposito e assicurazione.



1. Fonte: Invesco, dati al 7 aprile 2020



2. Fonte: Invesco, con una variazione del 40% del valore in USD degli asset totali e un aumento del 30% del numero di certificati detenuti dal 31 dicembre 2019 al 7 aprile 2020



3. Fonte: World Gold Council, Gennaio 2020, basato su dati storici a partire da gennaio 1971, in confronto ad azionario americano.

Rischi associati all’investimento

Il valore degli investimenti e il reddito da essi riveniente sono soggetti a oscillazioni (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero importo originariamente investito.



Qualora l’emittente non sia in grado di pagare il rendimento specificato, il metallo prezioso sarà utilizzato per rimborsare gli investitori. Gli investitori non avranno diritto di rivalsa sulle altre attività dell'Emittente.



Gli strumenti che offrono esposizione a materie prime sono generalmente considerati investimenti ad alto rischio, e possono comportare un rischio maggiore di notevoli fluttuazioni del valore dello strumento.



Informazioni Importanti

Il presente comunicato stampa è riservato alla stampa di categoria. Ne è vietata la redistribuzione. Tutti i dati sono forniti da Invesco al 9 aprile 2020 salvo altrimenti indicato.