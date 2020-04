Truffe da pandemia, il warning di Consob ai risparmiatori

La Consob segnala che le drammatiche notizie sui focolai virali possono essere un’opportunità per malintenzionati di diffondere informazioni false o fuorvianti per trarre indebito vantaggio dai timori della pandemia da Coronavirus (Covid-19). In particolare l'authority mette in guardia i risparmiatori contro veri e propri tentativi di truffa, operati soprattutto via internet. Queste truffe assumono molte forme e potrebbero riguardare, tra l’altro, l’offerta - tramite materiale promozionale e false notizie - di inesistenti titoli azionari od obbligazionari di fantomatiche società che assumerebbero iniziative per il contenimento o la cura del Coronavirus oppure l’offerta di asserite opportunità di investimento ad alto rendimento in svariati ambiti, compreso quello delle presunte valute virtuali collegate alla diffusione e letalità del contagio virale, quali per esempio “Coronacoin”.