Axa Italia avvia nuove iniziative per sostenere il Paese nella morsa della pandemia di Covid-19. Attraverso l’Axa Research Fund, sono stati messi a disposizione 5 milioni di euro per supportare la ricerca sulle malattie infettive, incluso il Covid-19.

Dopo l’estensione gratuita a tutti i clienti del servizio di video consulto medico, attraverso l’app My Axa, il gruppo presenta un nuovo prodotto a disposizione delle imprese clienti, Covid19#noicisiamo, che consente di attivare ulteriori garanzie e servizi a protezione della totalità dei loro dipendenti, ma estendibile anche alle loro famiglie, in caso di contagio da Coronavirus.

Inoltre è prevista una contribuzione straordinaria anche per le reti specializzate dei welfare e business advisors, rispettivamente consulenti specializzati in ambito welfare familiare e Pmi e ha messo a disposizione di tutta la rete distributiva, per un totale di oltre 6300 persone, la possibilità di usufruire dei servizi di telemedicina e un call center medicale dedicato per parlare direttamente con medici specializzati Axa.

Tra queste, una diaria da ricovero di 100 euro sin dal 1° giorno per un massimo di 10 giorni, un’indennità da convalescenza di 3.000 euro corrisposta alla dimissione dall’istituto di cura a seguito di ricovero in terapia intensiva e un pacchetto di garanzie di assistenza completo, dal consulto medico telefonico tutti i giorni h24 anche per tematiche extra Covid, ai servizi post-ricovero per i 30 giorni successivi (visite mediche a domicilio, spese di trasporto, servizi di babysitting, colf, dog sitting a domicilio, consegna della spesa).

In Italia, oltre alla donazione di 500.000 euro per la nuova Unità di Terapia Intensiva dell’Ospedale Sacco, attraverso l’Associazione di volontariato Axa Cuori in Azione sono stati raccolti 150.000 euro da destinare a 5 progetti a sostegno dell’emergenza nazionale, distribuiti su tutto il territorio italiano, grazie alla generosità di dipendenti e agenti di Axa Italia, uniti in un unico progetto benefico. “Siamo tutti mobilitati in Axa Italia per rispondere a due sfide: l’urgenza sanitaria e l’urgenza socio-economica", commenta Patrick Cohen, amministratore delegato del gruppo. "In questo momento più che mai vogliamo proteggere le nostre persone, collaboratori e agenti”.