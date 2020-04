Ig Italia, l'incontro con Larry Williams in live streaming il 9 maggio

Il primo effetto della pandemia del Covid-19 è stato l'annullamento di tutti gli appuntamenti dal vivo. Tra questi, anche la terza edizione de “I Grandi Trader Internazionali” di Ig Italia, che quest'anno aveva invitato un ospite speciale di fama mondiale nel settore del trading finanziario, Larry Williams.

Ovviamente l'evento, previsto lo scorso 28 marzo al Teatro Nuovo di Milano, è stato annullato. Ma la società di investimenti ha deciso di non perdere l'occasione del confronto con il professionista sulle regole e le strategie del trading, sull’importanza del money management, e sulle previsioni sui mercati finanziari.

L'appuntamento è stato quindi spostato sul web: Larry Williams sarà collegato in diretta streaming il 9 maggio prossimo sul sito di Ig Italia, per un confronto diretto con i professionisti che vorranno porgli domande.

“Siamo lieti di poter offrire questo evento unico e accessibile a tutti tramite il live streaming", commenta Fabio De Cillis (in foto), head of Italy di Ig. "Per noi è motivo di orgoglio esser riusciti ad avere come ospiteuna personalità dalla caratura eccezionale come Larry Williams e cogliamo l’occasione per ringraziarlo nuovamente per la disponibilità e la vicinanza dimostrata a Ig Italia in un momento così difficile, che ci costringe a rispettare le regole sul distanziamento sociale”.