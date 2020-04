Il podcast di Schroders sugli effetti del Covid-19 sulle nostre vite

"Come il Coronavirus ci sta cambiando la vita". È il titolo del podcast curato da Simon Webber (in foto), lead portfolio manager di Schroders e dedicato alle principali novità che la pandemia sta portando nella quotidianità di oltre 1 miliardo di persone in tutto il pianeta. Non solo. La riduzione drastica agli spostamenti apre riflessioni importanti sui risvolti che questo periodo di emergenza, una volta concluso, potrebbe lasciare sull'ambiente.

"La risposta della società al coronavirus ha scioccato l’economia globale e i mercati finanziari", commenta Webber. "Il primo impatto a livello lavorativo è stato l’adozione estesa della modalità di smart working, riducendo e poi cancellando tutti i viaggi di lavoro. Questi cambiamenti nelle pratiche lavorative sono interessanti dal punto di vista ambientale".