Nodari (J. Lamarck) ospite di "Sos Investire"

L'amministratore delegato della Società di consulenza finanziaria J. Lamarck (specializzata negli investimenti in biotecnologie), Gianpaolo Nodari, è il nuovo ospite della striscia quotidiana di approfondimento Sos Investire, affidata oggi al diretto Sergio Luciano. L'appuntamento, a partire dalle 18.30, è in diretta streaming sul canale You Tube di Economy Group e sulle pagine Fb e LinkedIn di Investiremag.it.

Gli ospiti del format online dedicato ai mercati finanziari, asset management e consulenza finanziaria, sono stati fino ad ora: il ceo di Prestiamoci, Daniele Loro; Marco Tofanielli, segretario generale di Assoreti e vice presidente di Ocf; Dario Di Muro, direttore generale di IWBank e il presidente di Ascofind, Stefano Scolari.

Precedentemente, Sos Investire ha intervistato: il country head Italy di Schroders, Luca Tenani; Gaetano Stio, ceo del gruppo Nsa; Stefano Volpato, direttore commerciale Banca Mediolanum; l'ad e dg di Azimut holding, Paolo Martini; Marco Deroma, presidente di Efpa Italia; il responsabile per la distribuzione italiana di Lombard Odier Im, Giancarlo Fonseca, il vicepresidente vicario di Anasf, Luigi Conte e il country head Italia di AllianceBernstein, Giovanni De Mare; e dulcis in fundo Maurizio Bufi, presidente di Anasf. Queste interviste sono a disposizione nella sezione video della pagina social di Investiremag.it.