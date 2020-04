Ocf, pronta la campagna di comunicazione 2020

Ocf, l’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presenta la nuova campagna di comunicazione istituzionale pe il 2020. In continuità con la precedente, la campagna si colloca nel contesto attuale di emergenza sanitaria legata al diffondersi del Covid-19, ed ha l’obiettivo specifico di far emergere il valore della consulenza in termini di protezione del risparmio. Si svilupperò esclusivamente su canali digitali, in coerenza con i nuovi trend di consumo dei media da parte della popolazione italiana, e sarà declinata su video disponibili sul portale Ocf.

“La campagna di comunicazione mira a infondere un senso di sicurezza e serenità nel rivolgersi ad un consulente finanziario iscritto all’albo e vigilato da Ocf in un periodo particolarmente complesso come quello attuale”, commenta il vicepresidente, Maurizio Donato.