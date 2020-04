Nodari: “"Un vaccino arriverà, il biotech saprà trovarlo!"

“Diciamo che il settore del biotech ha reagito abbastanza bene, è riuscito a contenere i ribassi entro il limite assolutamente accettabile. Questo perché normalmente subisce meno le fluttuazioni di utili e di fatturati e può godere dei vantaggi dell’economia di scala e dell’innovazione. Possiamo dire che chi investe o ha investito in questo settore può dormire sonni tranquilli”: sa quel che dice Gianpaolo Nodari, amministratore delegato di J.Lamark scf Spa, una società finanziaria specializzata appunto nella consulenza per il biotech, tra le più qualificate non solo in Europa. “Tanto per fare degli esempi – prosegue Nodari - ho sotto mano l’andamento dei diversi mercati. Abbiamo un Dow Jones che dall’inizio dell’anno fa performance negativa del 18%, la borsa italiana registra un meno 26% dall’inizio dell’anno, l’indice Standard and Poors un -14.5, e invece l’indice biotech al Nasdaq registra dall’inizio dell’anno il -4%. Direi quindi che le aziende specializzate si sono comportate bene. E poiché proprio da questo settore il mondo si attende la soluzione alla crisi Covid-19, è ovvio che molte aziende si trovano oggi addirittura sui loro massimi storici



Secondo lei sarà una più di un’azienda ad arrivare al traguardo? E quando?



Capire quando potrà esserci un vaccino è molto difficile, normalmente i virologi dicono che occorrono non meno di 12-18 mesi dall’insorgenza di un’infezione, e quindi credo che prima di un vaccino si passerà ad una fase in cui dovremo convivere con il virus attraverso magari l’utilizzo di farmaci antivirali: questa è la soluzione più immediata. In questo campo ci sono delle aziende interessanti che stanno sviluppando approcci diversi, il primo a mio avviso, il più avanzato, è il Remdevisir, il farmaco sviluppato da Gilead Sciences, una delle più grandi società biotecnologiche al livello globale e leader del mondo nel campo degli antivirali. E’ stato precisamente mappato il motore biochimico che consente la replicazione del coronavirus e sarebbe lo stesso enzima che è il target del remdevisir, che quindi dovrebbe essere efficace nel ridurre la replicazione del virus. Ci sono poi numerosi altri approcci che invece cercano di limitare quella che è l’infiammazione scatenata dalla polmonite da coronavirus come il Tocilizumab, che è l’anticorpo monoclonale di Roche sviluppato per l’artrite reumatoide, e ancora altri studi su prodotti come il Regeneron, di Sanofi, e vari antinfiammatori contro l’artrite reumatoide. Dall’altra parte ci sono invece aziende che si stanno lanciando proprio negli studi per un potenziale vaccino, si parla di società come Moderna Therapeutics, Novavax o Inovio Pharmaceutical, che recentemente ha annunciato di aver ottenuto fondi anche da parte della Bill & Melinda Gates Foundation. Vorrei raccomandare agli investitori di…prendere con le pinze eventuali proclami ed eventuali notizie anche positive che arrivano da queste società perchè spesso l’entusiasmo precoce fa raddoppiare o triplicare il loro in poche settimane e può succedere, com’è successo poi nel caso di Novavax o di altre società, che quelle deliberano aumenti di capitale e riportano il valore delle aziende ai livelli di partenza lasciando un po’ a bocca asciutta gli investitori stessi…



Bisogna capire che forse questo settore andrebbe valorizzato stabilmente molto di più?



Senza dubbio una delle nostre convinzioni è che il settore della salute debba occupare una parte rilevante del portafoglio di ogni investitore. Questo non soltanto per l’emergenza sanitaria da coronavirus ma per tutte le varie potenzialità che il settore ha. Innanzitutto nel settore dei farmaci antivirali e dei vaccini, ai quali noi comunque suggeriamo ai nostri clienti di dedicare una porzione abbastanza importante del loro portafoglio, un 7-10%, perché da qui sono arrivate le nuove cure per il virus del HIV, per l’epatite C, per altri virus che sono stati poi ritenuti responsabili di patologie oncologiche abbastanza gravi come per esempio il cancro alla cervice uterina o cancro alla gola che sembrano indotti dal papilloma virus. Oltre a questo comparto di farmaci ci sono poi settori di straordinaria importanza come l’immuno-oncologia che utilizza il sistema immunitario per andare a sconfiggere le cellule tumorali, E dunque il settore biotech è un settore molto vasto fatto da molti sottocomparti, ognuno dei quali ha una certa peculiarità.



Secondo la sua esperienza quali saranno i tempi, nel caso del coronavirus, per l’individuazione del vaccino o del protocollo terapeutico incisivo per contenere l’assalto virulento di questa malattia?



Contro la Sars non sono mai arrivati dei vaccini e quindi non è certo che si arrivi alla definizione di un vero e proprio vaccino. Come dicevo, è opportuno considerare che in questo momento dobbiamo molto focalizzarci nel breve termine e quindi su quello che invece è la terapia antivirale che consentirà il contenimento dell’infezione da coronavirus. Ovviamente ci auguriamo che grazie alle moderne tecnologie, all’intelligenza artificiale anche nella biotecnologia, che hanno ridotto notevolmente i tempi, si possa nell’arco 12-18 mesi realizzare un vaccino, non sicuramente prima perchè chiaramente vanno superare tutte le fasi cliniche da dover concludere prima di somministrare.





E i test e i tamponi? La produzione di test sierologici e immunologici è importante ma è un settore che è stato sottovaluto dalla sanità pubblica…



La diagnostica è un settore importantissimo dove si sotto fatti passi da gigante, un comparto che noi raccomandiamo di tenere in considerazione nell’investimento. Pensiamo solo come un tampone, qualche anno fa, poteva richiedere diverse giornate di laboratorio prima di dare un esito e oggi lo produce in poche ore. Diciamo che tutto il settore della salute recentemente è stato abbondantemente sottopesato dai gestori patrimoniali, da gestori istituzionali, dai fondi comuni. Questo perché probabilmente le politiche monetarie messe in atto da Fed o da BCE, cioè politiche espansive che hanno chiaramente un costo del denaro molto basso, hanno favorito investimenti magari a più alto rischio: quindi credo che nel prossimo futuro anche la riallocazione e il riposizionamento dei portafogli dei gestori dovrà gioco forza tenere conto di questo settore.