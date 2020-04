L'Europa pensa alla riapertura e Piazza Affari riapre in positivo

L'Italia oggi avvia la riapertura graduale di alcune attività. Lo stesso fa l'Austria e altri Paesi del Vecchio Continente. E i riflessi sui mercati non si fanno attendere. La Borsa di Milano apre in rialzo, il Ftse Mib segna nei primi scambi +1,1% a 17.815 punti. Positive anche le altre piazze finanziarie d'Europa: Francoforte registra un progresso dell'1,6%. Londra, più cauta, avanza dello 0,5%. Parigi segna +0,8%.

Bena anche le piazze asiatiche con Seoul che ha chiuso gli scambi a +1,85%; l'indice Nikkei di Tokyo a +3,19% (a 19.651 punti) e il Topix al 2% a 935 punti. Le borse cinesi vedono invece il listino Shanghai a +1,04% e Shenzhen al +1,54%. Guadagna più terreno Taiwan che raggiunge il 2,24%.

Eppure oggi è stato il giorno dei dati di marzo relativi all'export di Pechino, pubblicati dall'amministrazione generale

delle dogane (Gac). Dati non confortanti, che segnano una perdita per le esportazioni del 3,5% anno su anno; al contrario delle importazioni che invece salgono del 2,4 per cento

A marzo il commercio estero di beni della Cina è stato pari a 2,45 trilioni di yuan (circa 348 miliardi di dollari), in calo dello 0,8 per cento anno su anno, rispetto ad un calo del 9,5% registrato durante i primi due mesidell'anno. Nel primo trimestre, il commercio estero di beni è sceso del 6,4 per cento su base annua a 6,57 trilioni di yuan. Le esportazioni sono scese dell'11,4 per cento a 3,33 trilioni di yuan, mentre le importazioni sono scese dello 0,7% al 3,24 trilionidi yuan nel primo trimestre dell'anno. Il surplus commerciale nel primo trimestre è stato quaindi di 98,33 miliardi di yuan, in calo dell'80% su base annua.

A sostenere i listini cinesi e asiatici è stato probabilmente anche l'abbassamento dell'allarme da parte della Banca centrale del paese sul fronte della liquidità. La Pboc, infatti, ha saltato le operazioni di mercato aperto tramite pronti contro termine. Il motivo è la "ragionevole e sufficiente liquidità attualmente nel sistema", fa sapere l'istituto. Inoltre oggi non sono maturati interessi su questi contratti, che vedono la banca centrale acquista titoli dagli istituti commerciali in cambio di denaro con l'accordo di riacquistarli in futuro.

Il 3 aprile la Pboc ha annunciato la decisione di ridurre il coefficiente di riserva obbligatoria per le piccole e medie banche di 100 punti base per sostenere l'economia reale. La riduzione del contante che le banche devono detenere come riserve dovrebbe liberare circa 400 miliardi di yuan (56,8 miliardi di dollari) di capitale a lungo termine sul mercato.