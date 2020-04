Misure emergenziali sul credito, Bankitalia: Non creare ostacoli

Le lamentele dei cittadini sulle lungaggini burocratiche per l'accesso alle agevolazioni previste per fronteggiare la pandemia di Covid-19, sono arrivate anche nelle stanze di Banca d'Italia. "Dal monitoraggio attivato sulle segnalazioni ricevute dai clienti e sui mezzi di comunicazione sono emerse talune difficoltà", scrive l'istituto del governatore Ignazio Visco (il primo in foto) rivolgendosi a banche italiane e intermediari finanziari.

"Confidando che specifiche problematiche siano state superate, si raccomanda di intensificare gli sforzi per ridurre al minimo i disagi per l'utenza e per agevolare l'accesso alle misure di sostegno previste dai decreti legge". "Agli intermediari", continua il documento pubblicato sul sito dell'istituto, "viene chiesto un impegno importante, sia per l'oggettiva difficoltà in cui versano tutti i settori di attività economica, incluso quello della finanza, sia in relazione alla rapida evoluzione della normativa emergenziale. Affinché gli interventi emergenziali possano dispiegare pienamente i propri effetti a beneficio dell'intera collettività è necessaria la piena collaborazione tra tutti gli attori coinvolti".

Visco invita gli istituti di credito ad ampliare il raggio di azione degli interventi a sostegno del credito: sia quelli volontari che quelli concordati da Abi e governo con le rappresentanze dei lavoratori e aziende. Un ampliamento non imposto, ma affidato alla sensibilità delle singole banche e intermeridari.

"Al fine di ampliare quanto più possibile l'ambito di applicazione dei provvedimenti emanati dal governo, gli intermediari bancari e finanziari" valutino "l'opportunità di estendere su base volontaria tali iniziative anche a favore di categorie di soggetti che potrebbero versare in situazioni di difficoltà o in relazione a tipologie di rapporti contrattuali al momento non comprese nei predetti provvedimenti", scrive via Nazionale. "Le raccomandazioni si riferiscono anche alle misure adottate su base volontaria e valgono, in quanto applicabili, anche laddove i rapporti con la clientela siano ordinariamente tenuti per il tramite di reti esterne", si legge ancora.

Banca d'Italia fa proprio l'allarme lanciato da vari magistrati italiani, tra cui il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri (il secondo in foto), che in questi giorni ha parlato del rischio concreto del dilagare dei capitali mafiosi sui mercati finanziari, resi più permeabili dall'impatto della pandemia. "Considerate le opportunità che l'attuale crisi rischia di offrire alla criminalità economica", scrive infatti l'istituto, "si fa presente che gli intermediari dovranno continuare a sottoporre la clientela a tutti gli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio. La profondità e l'intensità dei controlli da condurre a fini di adeguata verifica andranno opportunamente calibrate", aggiunge.

leggi anche | Accordo tra Abi, parti sociali e Roma: la Cig sarà anticipata dalle banche

Per quello che riguarda i finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato, "essi dovrebbero essenzialmente mirare a fornire le imprese della provvista necessaria per far fronte ai costi di funzionamento o a realizzare verificabili piani di ristrutturazione industriale e produttiva. Le banche", aggiunge Bankitalia, "dovranno quindi tenere conto di questi elementi nell'adeguata verifica della clientela oltre che, ovviamente, del complesso degli ulteriori elementi informativi disponibili sul profilo di rischio dei richiedenti i finanziamenti, sia in sede di concessione del finanziamento, sia nellafase di monitoraggio dello stesso".

leggi anche | Sospensione dei mutui estesa a cassintegrati e autonomi