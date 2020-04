Ripert nominato coo di Carmignac

Carmignac nomina Gautier Ripert chief operating officer. Gautier sarà responsabile del monitoraggio del modello operativo, dati e soluzioni It di Carmignac e dei dipartimenti tecnologia e middle office. Sarà inoltre membro del comitato di sviluppo strategico.

Gautier è stato di recente global head of operations di Axa Im dove, in 16 anni di carriera, ha occupato diversi ruoli nei dipartimenti operations e tecnologia ed è stato a capo di importanti iniziative di trasformazione per i dipartimenti di front office. Ha inoltre ricoperto la funzione di chief operating officer del gruppo a Greenwich, negli Stati Uniti e ha iniziato la sua carriera nel 1995 presso Crédit Agricole, per poi passare a Société Générale nei primi anni 2000. È laureato in ingegneria presso l’Ecole Centrale di Parigi.

“Nel suo ruolo di coo, Ripert contribuirà a promuovere l’efficienza operativa e la crescita di Carmignac", commenta il deputy manager, Christophe Péronin, "e parteciperà allo sviluppo continuo del nostro business, aiutandoci a diversificare le nostre strategie di investimento, l’offerta di prodotto e la base clienti”.