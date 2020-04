Taglio dei costi, Gam preme sull'acceleratore

Gam holding Ag accelera la realizazione del piano di riduzione dei costi totali annunciando un taglio di 65 milioni di franchi svizzeri per il 2020. Il primo trimestre della società di investimenti si è concluso con 112,1 miliardi di masse in gestione in flessione rispetto ai 132,7 miliardi di fine 2019. La causa della riduzione, per l'azienda, sono "i movimenti di mercato e valutari complessivamente negativi".

Il private labelling attira afflussi netti per 1,2 miliardi, mentre l'investment management registra deflussi per ben 6,5 miliardi. A questa cifra si aggiungono altri 6,2 miliardi di movimenti di mercato e valutari negativi che hanno contribuito a far scendere gli aum a 35,7 miliardi al 31 marzo 2020, rispetto ai 48,4 del 31 dicembre 2019.

Il business Plf ha registrato afflussi netti di 1,2 miliardi, che sono stati però compensati da movimenti negativi di mercato e valutari pari a CHF 9,1 miliardi, portando gli AuM totali a CHF 76,4 miliardi al 31 marzo 2020 rispetto ai 84,3 miliardi al 31 dicembre 2019.

Al 31 marzo 2020, il 22% e il 60% degli aum dell’Im hanno sovraperformato il proprio gruppo di riferimento Morningstar e il 14% e il 17% i rispettivi benchmark sia a tre che a cinque anni. Gam conferma l’impegno a mantenere l’ampiezza della propria offerta di gestione degli investimenti, dei propri team clienti e della propria piattaforma Private Labelling Funds (Plf).