Younited Credit, prestiti agevolati per i lavoratori dell'emergenza

Younited Credit nnuncia un’iniziativa di solidarietà rivolta a tutte le categorie di lavoratori attualmente impegnate nella lotta alla pandemia. A partire da martedì 14 aprile, in Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Germania, la scocietà di fintech metterà a disposizione di questi lavoratori dei prestiti personali con un tasso simbolico dello 0,01%, per cifre da 1.000 euro a 3.000, rimborsabili per un periodo tra i 12 e i 24 mesi. Younited Credit concederà prestiti a queste condizioni per un valore complessivo di 5 milioni di euro.

In particolare, i beneficiari dell’offerta sono le categorie di lavoratori che in questo momento stanno fornendo servizi essenziali alla comunità, come staff ospedalieri, professioni infermieristiche e paramediche, quadri del settore medico, liberi professionisti nel settore medico e paramedico, membri di corpi di polizia e forze armate, vigili del fuoco.