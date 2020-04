Anima affida il suo front-office a SimCorp

SimCorp si occuperà di riorganizzare il front-office di Anima sgr attraverso una maggiore comprensione dei dati, un’analisi potenziata e trasparenza superiore. Anima avrà a disposizione nuovi servizi a da offrire ai propri clienti in ambito assicurativo. Questo creerà anche i presupposti per la crescita di Anima come azienda.

Trasparenza dal front al back office. La piattaforma SimCorp Dimension sarà lo strumento di gestione front-to-back degli investimenti, Il suo nucleo è costituito da un Ibor (investment book of record) integrato, che a partire dall’inizio della fase d’investimento alimenta un flusso di dati accurati e consultabili in tempo reale. L’Ibor di SimCorp è alla base dell’intero ciclo di investimenti: fornisce una fonte di dati integrati e automatizzati su tutte le asset class tradizionali, derivati complessi e strumenti alternativi. Questo consentirà al gestore dei risparmi di ridurre i processi manuali che attualmente compie.