Da Ing 400 mila euro per nuovi macchinari sanitari

Dopo la raccolta fondi interna tra i dipendenti italiani destinata a Croce Rossa, Ing Italia ha deciso di sostenere con 400.000 euro tre progetti in ambito sanitario con un impatto nel brevissimo periodo.

Alla Fondazione Buzzi è destinato l’acquisto di due broncoscopi e due ecografi per i reparti rianimazione dell’Ospedale Buzzi e Demarchi-Mangiagalli. Le strutture attualmente sono riconvertite per la cura degli adulti colpiti dal Covid-19. Altri due ecografi sono destinati alla sala parto dell’Ospedale Sacco, dedicata alle donne incinte e positive al coronavirus.

Il sostegno del gruppo olandese va anche alla Fondazione Humanitas per la Ricerca con 5 ventilatori polmonari e farmaci anti-retrovirali e anti-malarici (gli unici in grado di indebolire il virus in questo momento), e alla Croce Rossa Italiana, fornendo 16.000 mascherine FFP3, 4.700 guanti di lattice e 2 barelle ad alto biocontenimento.

Le iniziative a cui saranno destinati i fondi sono state individuate a quattro mani con gli enti che in questo momento sono in prima linea nella lotta contro il Covid-19 in Italia, ed avranno natura diversa: da un lato contribuire oggi a salvare le vite in pericolo e dall’altro proteggere quelle a rischio.

Questa importante iniziativa si affianca a un piano di salute e prevenzione che Ing Italia ha avviato per propri dipendenti sin dalle prime fasi della diffusione del virus: dallo smart-working ad una copertura sanitaria straordinaria in caso di infezione da Coronavirus che include un’indennità giornaliera, un’indennità da convalescenza e un pacchetto di assistenza post ricovero per vivere al meglio il periodo di recupero e la gestione familiare, senza dimenticare tutte le misure di sicurezza necessarie a tutetale chi lavora da sede e nelle filiali per garantire alla clientela un servizio continuativo e di qualità