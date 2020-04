De Mare è il nuovo head of Italy di AllianceBernestein

Entrato in AllianceBernstein nel 2018 come director ginancial institutions, Giovanni De Mare ("una figura essenziale nell’espansione della rete di distribuzione della società nel territorio italiano", si legge nella nota) assume da oggi l'incarico di head del gruppo in Italia. La società di investimenti annuncia anche l'ingresso di Elisa Bruscagin (in foto) come retail sales adviser.

La manager ha accumulato oltre cinque anni di esperienza nell’industria; più recentemente presso Raiffeisen Cm, dove rivestiva la carica dclient relationship and support manager, occupandosi di supportare la crescita degli asset della clientela lavorando a stretto contatto con il team di distribuzione. In precedenza, Elisa ha lavorato in Aberdeen Standard Investments.

Nel suo nuovo ruolo, la nuova retail sales adviser si occuperà dello sviluppo dei rapporti con le reti di consulenza e di supportare i nostri partner distributivi, in sinergia con il team italiano dedicato, composto da Nicola Meotti e Massimo Dalla Vedova, che continueranno a concentrarsi sulla clientela istituzionale e discretionary retail.